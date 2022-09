MotoE Misano, Gara 2: Matteo Ferrari beffa Casadei al fotofinish

Un’ultima gara spettacolare per chiudere l’era Energica in MotoE. Matteo Ferrari e Mattia Casadei sono i protagonisti del gran finale a Misano, una battaglia serrata nella quale l’alfiere Gresini, con livrea speciale, si impone solo all’ultima curva. Confermandosi ancora una volta in più vincente della categoria su questa pista da lui davvero molto apprezzata. Doppia Italia sul podio per chiudere il campionato, con Eric Granado a completare la top 3. La cronaca dell’ultima competizione MotoE di questo intenso 2022.

Ferrari e Casadei, che battaglia!

Dominique Aegerter è già il nuovo campione MotoE, ma c’è un’ultima corsa da disputare. Scontato dire che bisogna fare grande attenzione allo svizzero e poleman, così come a Mattia Casadei, che ieri ha vinto autorevolmente Gara 1. Sono loro infatti i migliori al via, soprattutto l’italiano che prende immediatamente il comando della corsa, senza però riuscire a staccare il neo campione. Da sottolineare la livrea speciale in casa Gresini Racing pure in MotoE, una colorazione che ricorda la Garelli del titolo 125cc 1987 conquistato da Fausto Gresini. Giro dopo giro è un duello serrato tra Casadei ed Aegerter, con Granado e Ferrari in agguato poco lontani, mentre Herrera chiude con una caduta al Carro l’ultima corsa del 2022. Lo svizzero ci prova ancora all’ultimo giro, ma commette un errore che gli fa perdere il podio! Ma mancano ancora le scintille finali tutte tricolori: Matteo Ferrari e Mattia Casadei sono i protagonisti di un finale da infarto, solo all’ultimo l’alfiere Gresini riesce ad avere la meglio! Beffato il collega per poco meno di due decimi, terza piazza finale per Eric Granado.

La classifica

La classifica MotoE