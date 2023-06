MotoE, Mika Perez operato per sindrome compartimentale

Il Mondiale è in pausa, tempo per sistemare anche qualche guaio fisico. È il caso di Mika Perez, debuttante con RNF Team in MotoE, costretto a sottoporsi ad un intervento al braccio destro. Il problema era l’ormai famosa sindrome compartimentale che ha creato abbastanza difficoltà al pilota spagnolo. Soprattutto considerando che la Ducati V21L, pur più leggera della Energica Ego Corsa, rimane una moto piuttosto pesante rispetto a quelle ‘classiche’…

L’intervento

“Ho sofferto fin dall’inizio della stagione per la perdita di forza al mio avambraccio destro” ha spiegato Perez, comunicando l’inevitabile intervento. “Non potevo continuare a guidare così, mi sono visto obbligato ad operarmi per sindrome compartimentale. Un vero peccato visto che ha condizionato molto il mio rendimento in pista, ma daremo il massimo per essere più forti nella seconda parte del campionato.” Si riparte ad inizio agosto sul tracciato di Silverstone, un’altra nuova scoperta per Mika Perez. Ora deve pensare al braccio, ma ha tutto il tempo per tornare in forma e affrontare i successivi quattro round della stagione 2023, a partire appunto dalla pista britannica.

Perez, debutto complesso

Aveva annunciato il suo ritiro dalle corse, fino alla nuova occasione, ovvero disputare il campionato MotoE. Un nuovo mondo per Mika Perez, ma è stata una prima metà di stagione chiaramente non semplice, soprattutto per il problema all’avambraccio che ha condizionato pesantemente il suo adattamento alla moto elettrica. Nonostante tutto però Perez è riuscito a tagliare il traguardo in tutt’e otto le gare dei quattro round finora in archivio, con un 8° posto in Gara 2 al Mugello come miglior risultato e solo due corse chiuse fuori dai punti. Ora il problema è risolto, vedremo come se la caverà nella seconda parte di stagione.

Foto: Social-Mika Perez