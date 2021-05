MotoE Le Mans: Granado vittoria di forza, beffato Zaccone sul finale

Vince Eric Granado, solo all'ultima curva ha la meglio su Alessandro Zaccone. Ma il leader MotoE chiude 3° per sanzione, seconda piazza per Mattia Casadei.

Una battaglia serrata fino ad una vittoria conquista proprio all’ultima curva. Eric Granado si riscatta dopo lo zero della corsa inaugurale, arriva il primo trionfo stagionale vincendo all’ultimo un gran duello con Alessandro Zaccone. Che infine sarà terzo per essere uscito di pista nel giro finale. Poco male, visto che conserva comunque la leadership MotoE. Seconda piazza per Mattia Casadei, che realizza una gran rimonta dalla 16^ casella in griglia e conquista così il primo podio del 2021.

La gara

Abbiamo problemi prima ancora del via. I rookie Pons e Mantovani infatti sono protagonisti di due incidenti distinti nel giro d’uscita per raggiungere lo schieramento. La loro gara non comincia nemmeno… Mentre la distanza di gara viene ridotta a 7 giri. Scatta al meglio Granado, ma poco dopo Zaccone (con qualche bel rischio) ed Aegerter riescono a prendere il comando della corsa. Nessuno però riesce a scappare, abbiamo un battagliero gruppo in aperta competizione. A referto un pasticcio tra gli esordienti Aldeguer e Okubo, da subito nelle zone alte e protagonisti però di un incidente. Riparte lo spagnolo, il pilota giapponese invece è costretto al ritiro.

Davanti invece come detto è una lotta senza fine, solo alla bandiera a scacchi abbiamo il nome del vincitore della seconda gara stagionale. È un testa a testa finale però in particolare tra Eric Granado ed Alessandro Zaccone, l’italiano sembra avercela fatta di nuovo, ma il brasiliano non ci sta. Ecco per lui il primo trionfo stagionale, la zampata vincente proprio all’ultima curva! Gran gara comunque del nostro portacolori 2° al traguardo, doppia Italia sul podio grazie a Mattia Casadei. Ma l’alfiere SIC58 all’ultimo viene promosso di una posizione, 3° ‘Zac’ per essere uscito dai limiti della pista sul finale.

La classifica

Foto: motogp.com