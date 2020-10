MotoE, Le Mans: Gara 2 a Tuuli, Jordi Torres è il nuovo campione!

Jordi Torres è il campione 2020! Gli basta un 6° posto per dare il via alla festa, che stagione per il pilota di Rubí. Trionfo in Gara 2 per Tuuli davanti a Di Meglio e Hook.

Gli basta un 6° posto, con i rivali non in grado di ricucire il ritardo in classifica generale, per dare il via alla festa. Jordi Torres è il nuovo campione della Coppa del Mondo MotoE! Prima consacrazione a livello internazionale per il pilota di Rubí, grande protagonista da subito nella sua prima annata elettrica. Niki Tuuli si toglie la soddisfazione di vincere l’ultima gara dell’anno, battendo Mike Di Meglio al fotofinish, finalmente podio per Josh Hook 3°.

La gara

Ultima gara per Alex De Angelis, che ha annunciato il ritiro alla fine di questo round. Sfortunatamente avverte ancora dolore ad un braccio dopo il botto in qualifica: dopo una Gara 1 difficile, anche questa non sarà da meno. Competizione che viene dichiarata asciutta, si comincia partendo dai risultati ottenuti sabato, quindi non benissimo per i piloti caduti…

Ottima partenza per tutti, fino alla Dunlop: si verificano lì alcuni incidenti, a terra Granado e Medina, oltre a complicare la gara anche a parecchi altri piloti, tra i quali Torres (qui le immagini). Che peccato per Marcon: 5° in griglia e con il podio nel mirino, vanifica tutto con una caduta dopo poche curve. Al comando si portano Di Meglio, Tuuli e Hook in aperta battaglia, poi riservata ai primi due: serve la linea del traguardo per avere in Niki Tuuli l’ultimo vincitore del 2020, davanti al pilota di casa ed all’alfiere Octo Pramac. Aegerter e Ferrari chiudono davanti a Jordi Torres, ma non è sufficiente: scatta la festa per lo spagnolo, è lui il nuovo campione MotoE!

La classifica