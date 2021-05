MotoE Le Mans: Eric Granado, E-Pole tra diluvio e bandiere gialle

Alla fine Eric Granado si assicura una E-Pole in 'modalità pioggia' a Le Mans. Quanti giri rimossi per bandiere gialle... Prima fila con Torres e Pons.

Pioggia torrenziale, tante cadute, bandiere gialle e giri rimossi per questo. Alla fine sarà Eric Granado ad assicurarsi la prima casella in griglia. Il campione MotoE in carica Jordi Torres gli scatta accanto, terza piazza finale per il rookie Miquel Pons, con Matteo Ferrari ad aprire la seconda fila. Domani gara posticipata dopo la MotoGP, quindi alle 15:30, qui tutti gli orari.

E-Pole

Come detto, pioggia torrenziale sul Circuito Bugatti da poco prima della partenza delle qualifiche, quindi viene adottata la procedura da bagnato. Vale a dire ora si disputerà una sessione di 12 minuti per tutti i piloti, con un massimo di sei giri ciascuno, incluso il giro d’uscita e di rientro al box. Piloti in uscita al momento stabilito, ma la pioggia aumenta ancora di più ed in pochi secondi ecco comparire la bandiera rossa che blocca tutto. Quando la pioggia diminuisce ecco che i ragazzi MotoE entrano in pista, con la modalità di qualifica spiegata prima.

Disastro per Tulovic, che finisce a terra alla curva 3 a metà sessione. Aveva anche una penalità dopo l’incidente a Jerez, sarà una gara complessa per lui dal fondo… Non va meglio a Hernández, che poco dopo segue il suo stesso destino ma alla curva 14, ma ecco a seguire un highside per Granado alla curva 3. Chiusura anticipata anche per Casadei, protagonista di un highside all’ultima curva. Ma in questa situazione emerge Dominique Aegerter, che si assicura la prima casella in griglia davanti a Miquel Pons ed a Hikari Okubo. Ma ecco il colpo di scena, giri rimossi per bandiere gialle! È Eric Granado a conquistare la pole position, seguono Torres ed il rookie spagnolo LCR.

Foto: motogp.com