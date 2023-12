MotoE: Kevin Manfredi e SIC58 insieme anche nel Mondiale 2024

Arriva un primo annuncio in SIC58 Squadra Corse, per la precisione una conferma. Kevin Manfredi infatti continuerà a competere nel Mondiale MotoE con i colori della struttura di Paolo Simoncelli. Mezzo team quindi è ufficializzato per il 2024, da capire ora chi sarà il suo compagno di squadra per la prossima stagione. Il “secondo Kevin” di quest’anno, ovvero Zannoni, ha firmato con Aspar Team, quindi ci sarà sicuramente un nuovo nome per SIC58.

Manfredi rimane

“Dopo i due podi conquistati nella stagione 2023, il mio desiderio era rimanere con SIC58 per continuare il mio processo di crescita.” Queste le prime parole di Kevin Manfredi, pronto per un’altra stagione nel Mondiale MotoE con gli stessi colori. “Sono contento di aver trovato l’accordo, sarà un onore per me continuare a portare in giro per il mondo questo nome e non vedo l’ora di cominciare la stagione! Un grazie a Paolo ed a tutti coloro che l’hanno reso possibile.”

MotoE 2024, le conferme finora

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

LCR E-Team: Eric Granado-Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo-Lukas Tulovic

MT Helmets-MSi: Miquel Pons-Oscar Gutierrez

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Nicholas Spinelli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres-Kevin Zannoni

Ongetta SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi-?

[Prettl Pramac: ?-?]

Trackhouse: ?-?

Foto: SIC58 Squadra Corse