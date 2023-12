Oggi il mondo vede con grande ammirazione Oscar Piastri che ha brillato nella sua prima stagione in Formula 1. Una prima stagione che c’è stata, grazie alla sua forza di prendere una decisione difficile, ma al contempo l’unica che desse la possibilità di correre nel campionato più prestigioso al mondo per molto tempo. Lo scorso anno, lasciò l’orbita Alpine per accasarsi in McLaren, che gli aveva promesso un sedile per la stagione seguente, mentre la casa francese era ancora un po’ titubante. Il giovane australiano ebbe la forza di giocarsi il tutto per tutto, una cosa non da tutti.

Oscar Piasti dal titolo Formula 2 al sogno della Formula 1

Il talento di questo giovane ragazzo australiano si vedono sin da subito, sin da quando l’accademy dell’Alpine decide di puntare su di lui. Negli anni che vanno dal 2019 al 2021, Oscar Piastri trionfa nei campionati minori, cioè: la Formula Renault Eurocup, Formula 3 e Formula 2. Alpine entusiasta del ragazzo, nel 2022 gli concede un posto come terzo pilota di Formula 1, dato che le due monoposto sono occupate da Esteban Ocon e Fernando Alonso. Piastri inizia a capire durante l’anno, che le sue possibilità di far parte della griglia della Formula 1 nel 2023 sono sempre minori, fino a quando non accade l’incredibile.

Il 1° agosto dello scorso anno, Alonso annuncia il suo passaggio in Aston Martin, lasciando di sasso i vertici della casa francese. La scuderia transalpina il giorno dopo fa il suo annuncio, ovvero, dichiara che dal prossimo anno Oscar Piastri sarà il suo pilota titolare. Nel giro di poche ore però, arriva la smentita da parte dell’australiano che annuncia di aver firmato con la McLaren. Una decisione maturata visto il poco interessamento da parte della casa di Dieppe. Oscar aveva capito che la sua promozione era dovuta al fatto che lo spagnolo aveva salutato la scuderia anzitempo e non per le sue doti. Piastri già da tempo aveva maturato l’idea di lasciare l’Alpine che lo avrebbe magari fatto esordire, ma alla prima occasione sarebbero stati capaci di mandarlo via.

La McLaren ha creduto davvero nel ragazzo di Melbourne

Oscar Piastri viene contattato dalla McLaren già prima del fatidico primo agosto, con l’australiano che sembra subito dire di sì. Una decisione forte con tantissimi punti interrogativi, dato che andando nella casa di Woking non avrebbe più avuto le spalle coperte. La scuderia britannica gli permetteva però, di entrare in Formula 1 e lo avrebbe fatto con uno dei team più vincenti della storia. Oscar ci ha pensato, anche perché esordire in Alpine poteva significare avere un margine di errore maggiore all’inizio, visto che faceva già parte della famiglia francese. Un margine che con la casa d’oltremanica non avrebbe avuto.

Il talento del ragazzo in Formula 1 non si è fatto attendere, crescendo nel corso della stagione come la MCL60. La monoposto della McLaren non era nata sotto una buona stella, ma è cresciuta con gli aggiornamenti tanto da diventare una seria rivale per la lotta al secondo posto dietro la Red Bull. Oscar Piasti in Giappone ha conquistato il suo primo podio in carriera, dietro al compagno di scuderia Lando Norris. Nella gara successiva, quella in Qatar, è riuscito addirittura a vincere la gara sprint dimostrando tutta la sua velocità. La decisione quindi di andare in McLaren si è rilevata vincente, chiudendo la sua annata da rookie al nono posto nel campionato piloti.

Oscar Piastri ci insegna che nella vita bisogna seguire sempre noi stessi

La decisione maturata nell’agosto dello scorso anno da Piastri oggi ci sembra scontata, eppure non è stata così. Quella decisione è maturata nelle notti senza sonno del ragazzo, che vedeva la sua possibilità d’inseguire il sogno di arrivare in Formula 1 sempre più lontano o comunque con poche garanzie. Oscar Piastri però, ha avuto la forza di scommettere su sé stesso e di accettare la proposta della McLaren. L’australiano il prossimo anno vorrà continuare a stupire, magari insieme al compagno Norris che come lui, rincorre ancora la prima vittoria nella classe regina delle quattro ruote. Ora, sé anche voi vi trovate nella stessa situazione in cui si è trovato Piasti, fate come lui, trovate una risposta dentro voi stessi, credete in ciò che pensate che sia più giusto per voi e sicuramente, quella sarà la strada più giusta per il vostro percorso nella vita.

FOTO: social Formula 1