La MotoE scatta ufficialmente il 19 luglio a Jerez. Il tracciato andaluso, Misano e Le Mans si dividono i 5 round del 2020. Vediamo nel dettaglio.

In scia al calendario MotoGP 2020, ecco che arrivano tutte le nuove date per la MotoE. La seconda stagione elettrica sarà composta da cinque round stagionali, per un totale di sette gare in programma. Misano sarà teatro di ben due eventi (uno di questi con due gare). Vediamo nel dettaglio le date ed i circuiti.

Si comincia il 19 luglio a Jerez, tracciato che poi vedrà i piloti MotoE di scena anche il secondo evento del 2020. Si va poi a Misano il 13 settembre, mentre il fine settimana del 19-20 settembre saremo sempre sullo stesso circuito, ma per due gare. La stagione si chiuderà a Le Mans: una competizione il 10 ottobre, l’ultima sarà il giorno successivo.