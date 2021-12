Hector Garzó torna a competere in MotoE e con Tech3 E-Racing, con cui aveva già disputato la stagione inaugurale nel 2019.

La squadra di Hervé Poncharal ritrova uno dei suoi ragazzi dell’anno d’esordio in MotoE per il 2022. Hector Garzó, in uscita da Pons Racing in Moto2, è il primo nome di Tech3 E-Racing per la prossima stagione elettrica. In quell’unico anno assieme era anche andata piuttosto bene: il pilota valenciano infatti aveva mezzo a referto tre podi nelle sei gare disputate. Un binomio che riparte quindi di nuovo, con l’intenzione di essere protagonista l’anno prossimo. Garzó in particolare è determinato a riscattarsi dopo un’annata decisamente complessa, con tantissimi zeri a referto. Il secondo nome del team verrà reso noto in seguito.

“Sono emozionato per l’anno prossimo, torno nella famiglia Tech3” è il primo commento del 23enne pilota spagnolo. Aggiungendo poi che “Ho disputato una stagione in MotoE e sono andato davvero vicino alla vittoria del titolo. Voglio lottare nuovamente per il campionato.” Non meno soddisfazione dal boss Hervé Poncharal. “Abbiamo vissuto un grande 2019 assieme e sono sicuro che anche l’anno prossimo sarà molto competitivo. In Moto2 aveva dimostrato grande velocità e potenziale. Un pilota giovane ma di alto livello in MotoE dimostra come la categoria stia diventando sempre più competitiva.”