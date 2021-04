MotoE GP Jerez, Prove 2: Eric Granado si conferma al top

C'è ancora Eric Granado al comando nel secondo turno di libere, interrotto da una bandiera rossa. Seguono Miquel Pons, Xavi Cardelús ed Alessandro Zaccone.

Prima giornata a Jerez nel segno di Eric Granado. Il dominatore dei test ufficiali MotoE inizia al meglio sulla pista andalusa, piazzando il miglior crono anche nel secondo turno di prove libere, interrotto presto da una bandiera rossa prima di riprendere. A seguire c’è l’esordiente Miquel Pons davanti a Xavi Cardelús, miglior italiano Alessandro Zaccone autore del quarto miglior crono. Domani terzo ed ultimo turno di libere, più la E-Pole che deciderà la griglia di partenza (qui tutti gli orari).

Prove libere 2

Inizio lento per la categoria, con i soli Pons e Pires ad aver messo un tempo a referto. Ma il turno si interrompe appena 7 minuti dopo il via: il rookie Perolari è protagonista di un incidente, bandiera rossa e turno interrotto per rimuovere la moto. In seguito si riparte, con gli esordienti in vetta alla classifica dei tempi: Mantovani si porta provvisoriamente in testa con Pons, Okubo e Hernández a ruota. Ma certo la situazione cambia di continuo: si fanno vedere un po’ di più Ferrari, Casadei, Eric Granado, Cardelús, Zaccone… Alla fine però sarà nuovamente il pilota brasiliano a piazzare il miglior tempo, seguito dal rookie Miquel Pons e da Xavi Cardelús.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com