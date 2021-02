MotoE: ecco l’entry list provvisoria per la stagione 2021

Pubblicata l'entry list per la stagione MotoE 2021. Cinque italiani al via, parecchi volti nuovi in arrivo quest'anno. Vediamo tutti i nomi.

Abbiamo una lista quasi completa per quanto riguarda la terza stagione MotoE. Alcuni piloti sono stati annunciati recentemente, di altri movimenti invece abbiamo conferma in questo momento. Tutte le caselle sono occupate, ma a quanto si legge in lista potrebbe esserci un secondo pilota per Pons Racing, da affiancare al campione in carica Jordi Torres. Vediamo tutti gli altri.

Ci sono squadre totalmente rinnovate. Pensiamo a Pramac, che ha salutato il ritirato De Angelis e Hook (impegnato in FIM EWC). Quest’anno si punta sull’ex Gresini Alessandro Zaccone e su Yonny Hernández, vecchia conoscenza del Motomondiale ed all’esordio in MotoE. Rinnovamento anche in LCR, che punta sui due esordienti Kevin Zannoni e Miquel Pons, così come per le squadre WithU Motorsport e Ajo, rispettivamente con Eric Granado ed il debuttante Hikari Okubo.

Novità per metà team in Gresini, Tech3, Esponsorama, Aspar, che puntano rispettivamente su tre rookie. Ferrari avrà come compagno di box Andrea Mantovani, Tulovic dà il benvenuto a Corentin Perolari, accanto al confermato Cardelús c’è il portoghese André Pires, per finire con Herrera che condividerà il box con Fermín Aldeguer (il più giovane in griglia, 16 anni ancora da compiere).

Entry list 2021

Pons Racing: Jordi Torres-TBA?

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Andrea Mantovani

WithU Motorsport: Eric Granado

Tech3 Racing: Lukas Tulovic-Corentin Perolari

Intact GP: Dominique Aegerter

LCR E-Team: Kevin Zannoni–Miquel Pons

Esponsorama Racing: Xavi Cardelús-André Pires

Ajo MotoE: Hikari Okubo

SIC58 Squadra Corse: Mattia Casadei

Octo Pramac: Alessandro Zaccone-Yonny Hernández

Aspar Team: María Herrera-Fermín Aldeguer