Fermín Aldeguer autore del miglior crono MotoE nelle FP3. Eric Granado molto vicino, terzo è Lukas Tulovic, miglior italiano Mattia Casadei.

Turni di libere MotoE che si concludono con un pilota di casa al comando. Fermín Aldeguer, ricordiamo all’esordio nella categoria, mette la sua firma nelle FP3, registrando anche il miglior crono assoluto in questi due giorni al Montmeló. Gli è molto vicino Eric Granado, reduce dal primo successo del 2021 e determinato a dire ancora la sua, mentre in terza piazza c’è Lukas Tulovic, il migliore del venerdì. Per quanto riguarda i nostri portacolori, c’è Mattia Casadei in ottava posizione, il leader Alessandro Zaccone chiude la top ten. Tutto pronto per la E-Pole che deciderà la griglia di partenza, qui gli orari.

Prove libere 3

Ultima sessione utile per stabilire l’ordine d’uscita dei piloti in occasione della E-Pole. Tempi sempre più rapidi: in pochi minuti Hernández prima ed Aldeguer poi cancellano il miglior crono stampato da Tulovic nel secondo turno di libere. In generale però la classifica combinata viene riscritta totalmente: il tempo di Fermín Aldeguer non viene abbassato, è il rookie Aspar Team a presentarsi in qualifica col miglior crono. Ma Eric Granado gli si avvicina molto, chiudendo a 76 millesimi, terza piazza per Lukas Tulovic. Degli italiani, il migliore è Mattia Casadei ottavo, decimo il leader in campionato Zaccone davanti al duo Gresini Racing.

La classifica FP3/combinata

Foto: motogp.com