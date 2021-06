MotoE Catalunya: Eric Granado conquista una nuova E-Pole

Eric Granado si assicura la prima casella in griglia al Montmeló. Pole position per appena 71 millesimi su Jordi Torres, 3° è Dominique Aegerter.

Reduce dalla prima vittoria MotoE stagionale, Eric Granado è chiaramente lanciato verso una nuova affermazione. Partendo dalla E-Pole in Catalunya, messa a referto in un combattuto turno di qualifiche. Solo 71 millesimi lo separano infatti da Jordi Torres, che ha chiuso in seconda piazza, mentre chiude la prima fila Dominique Aegerter. Per quanto riguarda gli italiani, il leader MotoE Alessandro Zaccone è il migliore in sesta piazza. Gli orari del Gran Premio.

E-Pole

Nelle FP3 abbiamo ottenuto la classifica che determina l’ordine d’uscita (qui il resoconto). Come sempre, classifica rovesciata e si comincia dall’ultimo qualificato. Battaglia serrata a livello di tempi cronometrati (senza intoppi o giri tolti), con Eric Granado che alla fine è ancora una volta il migliore sul giro secco. Il pilota brasiliano scatterà davanti a tutti nel round catalano, tallonato dal campione MotoE in carica Jordi Torres, mentre Dominique Aegerter piazza il terzo crono del turno. Più arretrati gli italiani, con Alessandro Zaccone, Mattia Casadei e Matteo Ferrari comunque in top ten.

La classifica

Foto: motogp.com