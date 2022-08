MotoE Austria: Eric Granado in pole, gli italiani inseguono

Ad oltre un anno dall’ultima volta (Assen 2021), Eric Granado torna in pole position. L’alfiere LCR emerge in Q2, realizzando presto il giro utile per assicurarsi la prima casella in griglia. Dietro di lui c’è un terzetto tutto tricolore, mentre il leader MotoE Dominique Aegerter non va oltre il quinto tempo. È un fine settimana forse determinante, lo svizzero potrebbe chiudere i conti in campionato… Ecco intanto com’è andato il venerdì al Red Bull Ring, ricordando gli orari delle due gare.

Prove libere

Due sessioni svolte in condizioni differenti. La pista era molto bagnata nelle FP1 a causa di un precedente acquazzone, sfortunatamente non sono mancati incidenti. A referto la caduta di Bradley Smith, ma anche quelle di entrambi i piloti Gresini. Un highside per Matteo Ferrari senza conseguenze ed un botto per Alessio Finello che invece qualche problema l’ha creato. Il rookie MotoE ha infatti riportato fratture multiple al piede destro, verrà operato già oggi.

Turno decisamente asciutto invece nel pomeriggio, è questo a decidere la classifica per le qualifiche. Anche se il nome non è differente rispetto a quello che troviamo nella lista precedente. Mattia Casadei, oltre ad apprezzare la nuova chicane, continua a farsi vedere: eccolo nuovamente davanti, con il leader MotoE Dominique Aegerter subito a ruota. Si preannuncia una bella battaglia per le posizioni in griglia di partenza.

MotoE, le qualifiche

Zannoni e Manfredi sono gli italiani compresi nella lista dei nove piloti in Q1. A sorpresa c’è il campione in carica Torres, come detto manca Finello per infortunio. Smith è il primo a guadagnare la pista, gli altri aspettano qualche minuto in più prima di seguirlo. Battaglia serrata per i due posti a disposizione, la classifica definitiva arriva oltre la bandiera a scacchi. Kevin Zannoni piazza la zampata e si porta in vetta, segue Xavi Cardelús, Jordi Torres (ancora con qualche problema alla gamba sinistra infortunata in Gara 1 a Le Mans) invece diventa il primo degli esclusi.

I due migliori della Q1 quindi si uniscono agli altri otto in attesa, scatta la lotta per la pole position. Una lotta in cui emerge Eric Granado, portandosi al comando e tenendo il piazzamento fino alla bandiera a scacchi. Ci provano in tanti, ma alla fine nessuno riesce a scalzare il brasiliano di LCR, re delle pole nel 2021 ed ora alla prima affermazione stagionale. Segue un terzetto italiano, ovvero Mattia Casadei, Matteo Ferrari e Kevin Zannoni, quinta casella in griglia invece per il leader MotoE Dominique Aegerter.

Foto: motogp.com