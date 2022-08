Danilo Petrucci sfida Gagne a Pittsburgh: 3° nelle prime libere

Pittsburgh International Race Complex in Wampum, Pennsylvania. Il terz’ultimo appuntamento stagionale del MotoAmerica Superbike 2022 inizia già con l’atteso confronto tra Danilo Petrucci e Jake Gagne nel corso dell’inaugurale sessione di prove libere. Nei primi 40 minuti di attività del weekend il Campione in carica, con un rimarchevole crono di 1’40″919, ha risposto agli assalti di “Petrux“, portandosi in cima al monitor dei tempi.

DANILO PETRUCCI INIZIA BENE

Partendo dai riferimenti della 4 ore Endurance del WERA disputata (con una Panigale V2) settimana scorsa, Danilo Petrucci ci ha messo poco a comandare la schermata dei tempi. Presentatosi in Pennsylvania da ritrovato capo-classifica di campionato, il Ducatista si era spinto fino al crono di 1’42″008 dopo soli 15 minuti di prove, non riuscendosi tuttavia a migliorarsi nel finale.

ZAMPATA DI JAKE GAGNE

Chiamato a rimediare all’errore di Gara 2 a Brainerd e recuperare i 13 punti di svantaggio in classifica, Jake Gagne a 11 minuti dal termine ha risposto a Danilo Petrucci con un buon 1’40″919, lasciando così il nostro portabandiera a 1″089. Per quanto a distanza, tra i due è già duello alla Pitt Race, con l’intromissione inoltre di Mathew Scholtz, secondo in 1’41″425.

PRIME QUALIFICHE PER DANILO PETRUCCI

Alle 14:20 locali (le 20:20 italiane) è prevista la disputa delle prime qualifiche ufficiali del MotoAmerica Superbikes at Pittsburgh. La diretta streaming è garantita dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.