MotoE Assen, Prove 2: Alessandro Zaccone si ripete, è top del venerdì

Alessandro Zaccone svetta anche nelle FP2, chiudendo il venerdì ad Assen col tempo di riferimento. Seguono Eric Granado e Lukas Tulovic.

Miglior crono in mattinata, la replica nel pomeriggio. Alessandro Zaccone inizia al meglio il fine settimana ad Assen, svettando nel venerdì di libere sul mitico TT Circuit. L’attuale leader MotoE precede di circa due decimi Eric Granado e di quattro Lukas Tulovic, che hanno chiuso subito dietro di lui. Top rookie è nuovamente Hikari Okubo, stavolta in quarta piazza, in top ten anche Matteo Ferrari 8°. Prima giornata conclusa, si riparte domani con FP3 ed E-Pole: tutti gli orari.

Prove libere 2

La classe elettrica riprende da dove si era fermata nella prima sessione di giornata. Non dimentichiamo l’acquazzone arrivato con le categorie precedenti, ma da allora la situazione è decisamente migliorata per la MotoE, come dimostrano i tempi sempre più rapidi. A circa metà sessione quanto fatto nelle FP1 viene riscritto, in particolare da Eric Granado che passa in testa. Farà ancora meglio Alessandro Zaccone, che in seguito scala la classifica, mentre registriamo una caduta per Iwema. La bandiera a scacchi decreta la prima casella finale per l’alfiere Octo Pramac, in bella evidenza davanti al brasiliano di One Energy Racing, terza piazza per Lukas Tulovic.

La classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com