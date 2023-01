Moto3, Xavi Artigas: c’è tempo

Un’altra giovane promessa della ‘cantera’ spagnola è Xavi Artigas. Forse qualcuno si aspettava che facesse già la voce grossa in Moto3. Ma è solo l’ennesima dimostrazione di quanto sia difficile emergere in un Mondiale, tolte pochissime eccezioni: alla maggior parte dei piloti serve tempo. Il 19enne di Sant Andreu de la Barca poi ha appena concluso la sua seconda annata mondiale, con due team e due moto molto diversi. Nel 2023 ripartirà per il secondo anno con CFMoto e PrüstelGP, vedremo se questa conferma gli darà una mano a salire.

Un biennio difficile

Veniva considerato un pilota da osservare da subito per i risultati nel campionato spagnolo. Arriva nel CEV Moto3 nel 2019 ed è subito protagonista: è 3° nel primo anno, nel 2020 invece perde il titolo per sette punti contro lo scatenato rookie Izan Guevara. Ricordiamo anche nel 2019 aveva debuttato nel Mondiale con una wild card a Valencia, prendendosi subito il podio! Tenere d’occhio il giovane Artigas al debutto nel 2021 era quindi una mossa scontata. Il primo anno completo però è stato piuttosto problematico: spiccano sei ritiri, due piazzamenti fuori dai punti, due GP saltati per positività al Covid. Proprio a fine anno però ecco il guizzo: Xavi Artigas brilla di nuovo a Valencia, arriva la sua prima vittoria mondiale! Nel 2022 è riuscito a migliorarsi nel complesso, ma non ha mai avvicinato il podio.

Artigas, cosa manca per crescere?

Due anni con moto e team diversi non sono la condizione ideale per un giovane pilota. Anche se il cambio da Honda a CFMoto sembra aver complessivamente giovato a Xavi Artigas. È mancato il guizzo vincente per tornare sul podio, ma è andata un po’ meglio a livello di risultati. Ci sono ancora sei zeri a referto, ma ottiene anche sei top ten ed altri risultati che gli permettono di accumulare 83 punti. Curiosamente è 16° iridato, una posizione più giù rispetto al 2021 con 72 punti. Come accennato inizialmente, nel 2023 correrà di nuovo con la CFMoto di PrüstelGP per quella che sarà la sua terza annata mondiale. Una stabilità che potrebbe aiutarlo a compiere altri passi avanti a livello di risultati.

