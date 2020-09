Xavi Artigas al debutto in Moto3 nel 2021. Leopard Racing ufficializza l'ingaggio del promettente pilota spagnolo accanto al confermato Dennis Foggia.

Giornata di annunci per quanto riguarda il Motomondiale. In Moto3 è stato ufficializzato l’arrivo di un rookie, Xavi Artigas, al debutto nel 2021 con i colori Leopard Racing. La stessa struttura con cui sta disputando il Mondiale Junior, che al momento lo vede al comando della classifica generale. Un altro innesto interessante dalla penisola iberica, che si affianca al confermato Dennis Foggia (come avevamo già anticipato).

“Sono davvero grato di questa opportunità” ha dichiarato Xavi Artigas. Ricordiamo la sua wild card a Valencia l’anno scorso, lottando a sorpresa per la vittoria fino alla bandiera a scacchi. “Per me si tratta di un sogno che si realizza. Non vedo l’ora di cominciare! Come unici obiettivi posso solo puntare ad imparare, migliorare costantemente e certo iniziare al meglio la mia avventura nel Campionato del Mondo.”

Soddisfatto anche il managing director Miodrag Kotur. “Osserviamo Xavi da tempo” ha sottolineato. “Sapevamo che la seconda stagione nel CEV Moto3 gli avrebbe dato la giusta esperienza per prepararsi al salto. È un pilota talentuoso e promettente, ha le carte giuste per svolgere un ottimo lavoro.”