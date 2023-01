Moto3, Scott Ogden: l’apprendista

Raramente le giovani promesse emergono appena approdate nel Mondiale. Scott Ogden non è diverso, come dimostra il primo anno Moto3 appena completato e con un team al debutto. Ma il processo di adattamento sotto la guida di Michael Laverty e Taylor Mackenzie non è andato così male, pur con alti e bassi più che comprensibili. Difficile dire dove può arrivare dopo un solo anno mondiale, ma il giovane Ogden è più che carico per il 2023 e continuare nella stessa struttura di sicuro sarà un aiuto in più.

Doppio esordio

Il 19enne di Doncaster vanta nel suo palmares due titoli nazionali ottenuti nel 2019. È campione British Motostar Standard Class e vince anche al British Talent Cup, per poi dividersi nel biennio 2020-2021 tra Rookies Cup e nell’ex CEV Moto3 (un podio in Catalunya ed una vittoria a Jerez). Nel 2022 Scott Ogden approda nel Mondiale da debuttante assoluto e con una squadra appunto all’esordio, il VisionTrack Honda Racing Team. Un progetto ‘british’ lanciato da due ex del Motomondiale, il boss Michael Laverty ed il team manager Taylor Mackenzie, per valorizzare i ragazzi britannici.

Il 2022 di Ogden

La stagione ovviamente non è semplice, ma i primi punti arrivano presto. Nel secondo GP in Indonesia è 13°, un primo passo quindi nel Mondiale Moto3. Una prima parte di campionato in crescendo, visto che chiude per altre quattro volte in top 15. I migliori risultati sono i dodicesimi posti conquistati in Texas ed in Spagna, a cui aggiungere anche la tappa di casa nella seconda parte di 2022. Uno dei due soli piazzamenti a punti ottenuti dopo la pausa estiva, in una seconda parte di campionato più difficile del previsto. Pur con un ultimo guizzo interessante, ovvero la seconda casella in griglia conquistata nel GP a Motegi.

Si può solo salire

È stato un anno di apprendistato per la struttura britannica e per Ogden, in una categoria in cui basta davvero pochissimo per finire indietro. A referto anche un buon numero di incidenti, di sicuro un aspetto su cui lavorare per il prossimo campionato. Il 23° posto con 21 punti accumulati nel 2022 è certo un punto di partenza, ma è difficile fare un pronostico per quella che sarà appena la sua seconda stagione mondiale. Ci vuole tempo per crescere, ma abbiamo sottolineato alcuni segnali interessanti e chissà, un primo obiettivo potrebbe essere la top ten in gara. La Moto3 2023 potrebbe regalare sorprese, vedremo cosa dirà la pista.

