Moto3: Ryusei Yamanaka è il primo annuncio di MT Helmets-MSI Team

L'esordiente MT Helmets-MSI ha annunciato il suo primo pilota. Ryusei Yamanaka disputerà il suo terzo anno Moto3 con questa squadra.

Il team MT Helmets-MSI è una delle nuove squadre presenti nel Mondiale 2022. Di oggi l’annuncio di uno dei suoi piloti: si tratta di Ryusei Yamanaka, in uscita da PrüstelGP e prossimamente quindi parte di questa new entry nella categoria Moto3 del Campionato del Mondo. Il 20enne di Yotsukaidō è alla sua seconda stagione mondiale completa, la migliore con quattro piazzamenti in top ten a referto finora come risultati di rilievo. Nella prossima stagione ecco per lui un’altra nuova sfida.