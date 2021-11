Moto3: Riccardo Rossi ritorna in SIC58 Squadra Corse nel 2022

SIC58 Squadra Corse ufficializza la sua nuova formazione. Riccardo Rossi vestirà i colori del team di Paolo Simoncelli nel Mondiale Moto3 2022.

Si sistema un altro tassello per quanto riguarda la griglia di partenza Moto3 2022. A conclusione dell’ultimo GP della stagione, ecco chiarito il futuro di Riccardo Rossi: il pilota genovese passa, anzi, ritorna nelle file di SIC58 Squadra Corse, accanto a Lorenzo Fellon. Paolo Simoncelli completa così la sua formazione per il prossimo Mondiale in entry class. “Sono molto contento di annunciare il mio ritorno nella Sic58 Squadra corse per il 2022” è il commento del #54 via social. “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura!”

Per poi salutare la sua attuale squadra. “Ringrazio José Ángel, è stato come un fratello maggiore negli ultimi due anni. Ringrazio poi tutto il team per avermi fatto crescere sia come pilota che come persona. Con voi ho ottenuto i primi podi, le prime prime file ed altri bei risultati.” Sembrava che la storia dovesse continuare: nelle scorse settimane il boss di BOE Owlride aveva dichiarato di puntare alla sua riconferma, affiancandolo all’esordiente David Muñoz. A quanto pare i piani sono cambiati ed ecco che il pilota classe 2002 tornerà a vestire i colori del team di Simoncelli. Un ritorno per il fatto che nel 2015 ha corso con questa struttura nel CIV PreMoto3 125 2T, chiudendo 4°.

Il suo approdo nel Motomondiale avviene invece nel 2019 e nelle file di Gresini Racing: ottiene i primi punti iridati col 14° posto a Misano nel 13° GP dell’anno. L’anno successivo passa alla KTM ed ai colori BOE Skull Rider Facile Energy, saltando un round per positività e conquistando tre piazzamenti a punti. In questo 2021 è ripartito con lo stesso team, diventato BOE Owlride, disputando la sua annata migliore. Spicca in particolare il primo podio mondiale, un 3° posto nel GP a Le Mans, a cui aggiungere un nono posto a Silverstone.