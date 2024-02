Moto3: Snipers Team, una nuova livrea per il Mondiale 2024

Cambiano parecchio i colori per la nuova stagione mondiale. Giallo predominante nella livrea delle due Honda a disposizione del confermato Matteo Bertelle e del debuttante David Almansa, i due alfieri Snipers per la Moto3 2024. La nuova veste della squadra, con il giallo come colore principale, è un tributo ai 20 anni dal trionfo del 2004 di Andrea Dovizioso (allora pilota Kopron Team Scot), per celebrare così un’epoca d’oro nella storia del team.

Un omaggio al passato glorioso, ma anche un’impegnativa dichiarazione di intenti per il futuro, simboleggiando la determinazione e la passione che guidano il team verso nuove vittorie e successi. La presentazione della squadra dello storico fondatore Giancarlo Cecchini e dell’attuale team manager Mirko Cecchini ha avuto luogo nella serata del 14 febbraio presso il Museo – Officine Benelli, storica mototeca marchigiana.

Snipers e la determinazione ad emergere

La presentazione ha poi visto l’intervento di alcuni importanti sponsor del team, tra cui Rivacold, Unicom Starker, Kopron e Global Tickets, che hanno rinnovato il loro sostegno al Team Snipers. Matteo Bertelle e David Almansa sono determinati a sfornare prestazioni eccellenti, sfrecciando in pista con i nuovi colori, oltre alla passione e determinazione che contraddistinguono i due giovani piloti schierati da Snipers.

“I nuovi colori mi piacciono molto, mi ricordano bei momenti e mi danno buone sensazioni, sono molto contento” ha dichiarato Mirko Cecchini. “Una nuova veste per ripartire con nuova grinta!” Come detto, un evento per rivivere anche momenti indimenticabili. La memoria torna al 2004, quando Andrea Dovizioso portò il team Snipers alla vittoria mondiale nella categoria 125.

Il forlivese è stato l’ospite d’onore della serata con ricordi emozioni e aneddoti di quel trionfo storico. “Mi è scesa una lacrima” ha commentato un emozionato Dovizioso. “All’inizio non conoscevo nulla di questo mondo, mentre ora, dopo tutti questi anni in MotoGP, posso dire che le cose sono cambiate molto. Prima era un ambiente molto più familiare, eri sempre insieme al team, come se un weekend di gara durasse 7 giorni su 7.”