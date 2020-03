La spalla è sistemata, Niccolò Antonelli ritorna ad allenarsi. A 15 giorni dall'operazione il pilota di Cattolica inizia a lavorare per tornare in forma.

Saltato il primo (ed unico) round Moto3 stagionale per un nuovo guaio fisico, ora Niccolò Antonelli torna ad allenarsi. Sono passati 15 giorni dall’intervento che ha sistemato definitivamente un problema alla spalla che lo tormentava da un po’. Ora l’alfiere SIC58 Squadra Corse sta riprendendo a muoversi, con l’obiettivo di tornare presto in forma. Dalla sua parte ha anche il tempo, vista la sospensione dei campionati per l’attuale emergenza sanitaria.