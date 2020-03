Franco Morbidelli divide il suo tempo tra allenamenti e hobby. "Ho qualche strumento musicale a casa e voglio imparare a suonarlo."

“Cerco di mantenermi in forma senza lasciare la mia casa.” Anche Franco Morbidelli alle prese con la quarantena in Italia, che ha chiuso in casa tutto il paese per l’emergenza coronavirus. Si cercano soluzioni alternative in attesa che la situazione migliori, tra allenamenti e qualche hobby particolare. Il pilota MotoGP lancia anche un messaggio ai suoi connazionali, con la speranza che si riesca a tornare alla normale routine.

“Al momento bisogna stare a casa” ha raccontato Franco Morbidelli. “Si può uscire solo per fare la spesa o per ragioni importanti. Queste regole valgono ormai da una settimana, ma spero cambino presto.” Stravolto chiaramente tutto il programma di allenamenti. “Mi alleno a casa. Al massimo posso andare a correre se rimango entro i confini della mia abitazione. Non posso fare molto altro, ma cerco di mantenermi in forma.”

Visto il tempo ora a disposizione, l’iridato Moto2 2017 si cimenta anche in qualche altro hobby. Lasciate da parte le due ruote, stavolta si tratta di musica. “Ho alcuni strumenti a casa e sto cercando di imparare a suonarli. Non è per niente facile, mi serve tanta pratica! Magari per la fine di questo periodo avrò imparato a suonare l’armonica o il cajón [uno strumento a percussioni, dalla forma di una cassetta, ndr].”

Non manca infine un messaggio per i suoi connazionali e non solo. “Bisogna rimanere calmi e rispettare quello che dice l’Organizzazione Mondiale della Salute. Dobbiamo goderci al massimo questo tempo a casa, facendo ciò che normalmente non abbiamo mai il tempo di fare.” Ed ai fan MotoGP, “Ci stiamo riposando un po’, ma speriamo di tornare presto in azione con rinnovata energia!”