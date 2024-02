Un debutto a livello mondiale non è mai indolore. Niccolò Antonelli se n’è accorto nel suo primo weekend Supersport a Phillip Island. Lasciato alle spalle il breve periodo Moto2, il 28enne di Cattolica ha iniziato ufficialmente questa nuova avventura, ma non sono mancati già svariati problemi tecnici che hanno condizionato praticamente tutti i turni. Dopo una Superpole valsa l’ultimo posto in griglia, Antonelli ha chiuso Gara 1 con un ritiro e Gara 2 (accorciata dopo i ritardi per olio in pista a causa di quanto successo prima in Superbike) con un 17° posto. Da dire che è stato un appuntamento difficile per tutti i piloti SBK e Supersport, a Barcellona sicuramente ci sarà qualche risposta più significativa.

Da dire però che i tempi alla fine non erano da buttare, visto che era in linea con i piloti da top ten, ma i risultati purtroppo non sono arrivati. Un debutto Supersport da dimenticare per Antonelli, ora c’è un mese di tempo per cancellare i lati negativi prima di ripartire in Catalunya con rinnovata fiducia e determinazione. Secondo round anticipato dai test utili per allentare la pressione, ma soprattutto per raccogliere informazioni e prendere le misure più di quanto non sia stato possibile a Phillip Island. Sulla pista catalana debutterà anche il compagno di squadra Piotr Biesiekirski, costretto a saltare il primo appuntamento per i postumi di un incidente occorsogli durante i test pre-campionato.

Antonelli, debutto difficile

“Dopo i test eravamo fiduciosi ma a volte capitano delle cose imprevedibili” ha ammesso Niccolò Antonelli, che spiega poi il fine settimana australiano. “Non è partito nel migliore dei modi. Abbiamo avuto un problema tecnico e siamo partiti ultimi in griglia.” Non sono arrivati punti alla fine di questo debutto nel Mondiale Supersport. “Potevano essere due gare ben diverse: avremmo potuto raccogliere qualcosa in più, soprattutto in Gara 2. Intanto abbiamo fatto esperienza e siamo partiti. Per Barcellona ci aspettiamo un bel passo avanti.”

“Con l’infortunio di Piotr Biesiekirski abbiamo perso un pilota per il week end. A causa di problemi tecnici abbiamo avuto difficoltà con l’altro” ha aggiunto il team manager Moreno Coppola. “Questo primo round è iniziato in salita e si è concluso con tante difficoltà, anche in virtù di una gara due molto accorciata che non ha consentito ad Antonelli di recuperare come era nelle sue potenzialità.” Ma loda comunque lo spirito dei due debuttanti della squadra. “Li ho visti sempre con atteggiamento positivo e costruttivo. Abbiamo un po’ di strada da fare per raggiungere la competitività che ci aspettiamo, ma abbiamo anche un mese di tempo per lavorarci su. In Spagna le cose saranno già diverse rispetto a questo weekend.”