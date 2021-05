Moto3 Mugello, Prove 2: Guizzo di Darryn Binder, segue Foggia

Darryn Binder al comando delle FP2 e delle libere Moto3 del venerdì al Mugello. Dennis Foggia 2° a meno di due decimi, John McPhee completa la top 3.

Venerdì di prove libere Moto3 all’Autodromo del Mugello che si chiude nel segno di Darryn Binder. Il pilota Petronas Sprinta Racing è il migliore del primo giorno, staccando di poco meno di due decimi il primo pilota di casa Dennis Foggia, terza piazza per John McPhee a precedere Romano Fenati. Top 14 provvisoria combinata che vede anche Niccolò Antonelli, Andrea Migno, Riccardo Rossi, Stefano Nepa, al momento out il leader Moto3 Pedro Acosta caduto.

Prove Libere 2

Buone condizioni come al mattino e tempi che fin da subito si avvicinano a quanto visto nelle prime libere. Come sempre tanti cambi in classifica nel corso della sessione, tra i protagonisti c’è nuovamente Migno, in bella evidenza nel turno inaugurale di questo fine settimana italiano. Nell’ultimo quarto d’ora invece ecco il primo incidente del weekend per questa categoria: il leader Acosta infatti finisce a terra alla Bucine, senza conseguenze e riuscendo infine a riportare la sua KTM al box. Tempi sempre migliori, emerge sul finale Darryn Binder, che piazza così il miglior crono delle libere del venerdì sulla pista toscana. Seconda piazza per Dennis Foggia, John McPhee in terza posizione.

La classifica FP2/combinata

Foto: Petronas SRT