Moto3 Misano, Prove 3: conferme Fenati e Nepa, Holgado in Q1

Due italiani che accedono direttamente al secondo turno di qualifiche, il leader Moto3 invece continua ad avere difficoltà. Daniel Holgado infatti dovrà passare per la Q1, cambia il nome al comando: Deniz Oncu piazza la zampata ed approda in Q2 con il tempo di riferimento della Moto3, per appena 41 millesimi su Jaume Masia. Tempi e cronaca dell’ultima sessione.

Moto3 Prove 3

Jaume Masia ha comandato entrambi i turni del venerdì, si arriva quindi alla sessione determinante con l’alfiere Leopard in bella evidenza (tempi e cronaca). Non l’unico chiamato al salto dalla Moto3 alla Moto2, per il momento è arrivata la conferma ufficiale anche per quanto riguarda Diogo Moreira (i dettagli). Il brasiliano di MT Helmets-MSi intanto è uno dei ragazzi a caccia della Q2, visto che ha chiuso 22° in combinata ed è quindi provvisoriamente out. Ci sono subito problemi per David Muñoz, che deve spostarsi a bordo pista dopo pochi minuti.

Si comincia subito a spingere, ci sono 14 posizioni da assicurarsi e non mancano alcuni miglioramenti fin dai primi minuti del turno. Ma come sempre è verso la fine che si fanno i conti: ci pensa in particolare Deniz Oncu, che ha la meglio su Masia di un soffio e chiude al comando. Due soli italiani passano direttamente in Q2, ovvero Romano Fenati e Stefano Nepa, già in evidenza da ieri ed oggi confermatisi nella sessione determinante, mentre Daniel Holgado invece rimane fuori.

La classifica

Moto3 combinata

Foto: Valter Magatti