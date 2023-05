Moto3 Le Mans: Prove 3 sul bagnato, Bertelle che volo!

Mattinata ininfluente a livello di tempi vista la pista bagnata, ma non è mancato qualche incidente. Ad esempio il volo di Matteo Bertelle, fortunatamente senza conseguenze, oppure una scivolata per il rookie Filippo Farioli, che deve però “ringraziare” la pista bagnata per la sua prima Q2 diretta. Unico italiano assieme a Romano Fenati a disputare la seconda sessione di qualifiche Moto3, tutti gli altri invece non hanno potuto limare quanto fatto ieri. Condizioni difficili dopo una prima giornata di sole, come andrà più tardi? Rivediamo intanto l’ultima sessione.

Moto3 Prove 3

Masia ha chiuso al comando nel venerdì a Le Mans, con Fenati e Farioli unici italiani in top 14 (tempi e cronaca). Su pista asciutta, condizione totalmente diversa da quella in cui stanno girando i piloti Moto3 in questo sabato mattina. Non piove, ma la pista è molto bagnata ed è praticamente impossibile migliorare… Non mancano anche tre scivolate proprio all’inizio del turno con protagonisti Rossi, Farioli ed Aji, senza conseguenze. A referto una caduta anche per il leader iridato Holgado, violento highside invece alla curva 14 per Bertelle (che si allontana sulle sue gambe), poco dopo arriva il terzo incidente del GP per Ortola. La lista si allunga con gli highside anche di Furusato e Whatley, come Bertelle alla curva 14: episodi che a 13:55 dalla fine portano alla bandiera rossa per sistemare le condizioni della pista (oltre al bagnato, c’è anche ghiaia in curva). Si riparte poi per completare il turno ed alla fine c’è un italiano in vetta: in queste condizioni ecco Andrea Migno su Syarifuddin Azman ed il leader Daniel Holgado. Per l’italiano però è ininfluente, dovrà disputare la Q1 come Bertelle, Nepa e Rossi.

La classifica

Moto3 combinata

