Romano Fenati e l’esordiente Filippo Farioli: al momento sono solo loro gli italiani in top 14 alla fine del primo due turni Moto3 a Le Mans. C’è ancora un turno di libere per avere la classifica definitiva, vedremo domani mattina se ce la faranno oppure no. Jaume Masia chiude la giornata come il migliore della Moto3 a Le Mans, seguito da Ayumu Sasaki e da Xavi Artigas. Tempi e cronaca dell’ultima sessione odierna sul Circuito Bugatti.

Moto3 Prove 2

Sasaki, Moreira e Oncu in vetta nella prima sessione del fine settimana a Le Mans (tempi e cronaca). Ora si compie un altro passo verso la top 14 utile per assicurarsi la Q2 diretta, al momento per gli italiani Migno, Nepa e Fenati. Si confermeranno? Le condizioni meteo sono ottime, tranne per il vento, e nel corso del turno registriamo alcuni incidenti: Suzuki, Toba (highside), Moreira, Ortola, Azman. A livello di tempi non ci vuole molto per assistere ai primi cambiamenti, ma la classifica Moto3 subirà continui stravolgimenti fino alla bandiera a scacchi. Alla fine il guizzo al comando è quello di Jaume Masia, ci sono due italiani all’interno della top 14. L’esordiente Filippo Farioli in particolare ha già sfiorato la Q2 diretta, ce la farà stavolta? Appuntamento a domani per saperlo, ecco i tempi di oggi.

La classifica

Moto3 combinata

Foto: Valter Magatti