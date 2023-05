Classifica invariata rispetto al venerdì a Le Mans. I leader Moto2 Pedro Acosta e Tony Arbolino accedono alla Q2 senza problemi, così come Celestino Vietti nonostante la scivolata di quest’ultima sessione. L’ultimo turno di prove si chiude con Somkiat Chantra al comando, di seguito i tempi e le classifiche definite.

“È importante per me”

Ricordiamo che è un testa a testa soprattutto tra Acosta ed Arbolino, appaiati al comando della classifica Moto2 generale. Il primo però s’è un po’ “rimproverato” dopo la prima giornata. “Non siamo stati abbastanza veloci, ecco perché non abbiamo chiuso al comando!” ha scherzato Acosta a motogp.com, riferendosi a quei 5 millesimi da Lowes. Il pilota #37 poi ha dichiarato di aver preferito lavorare in ottica qualifiche e gara, ammettendo anche la difficoltà del tempo instabile. Arbolino invece ha come priorità questa seconda giornata, in particolare le qualifiche, per ora non esattamente il suo punto di forza. “Mi serve qualcosa per quando devo realizzare i miei giri veloci, è importante per le qualifiche. Serve un buon sabato, è importante per me” ha infatti rimarcato l’alfiere Marc VDS. Obiettivo primario quindi la migliore casella possibile in griglia per ‘facilitarsi il compito’ in gara. E per contenere altri possibili avversari in arrivo.

Moto2 Prove 3

Su pista ancora bagnata non ci si possono attendere miglioramenti, infatti a livello di tempi non ci sono. Vale quanto visto ieri, ma è comunque una prova per i ragazzi Moto2 in caso di altra pioggia tra qualifiche e gara. Come si può vedere parliamo di tempi piuttosto alti e quindi che non valgono per la classifica combinata, ma Arbolino inanella una buona serie di giri che lo tengono costantemente in alto anche in queste condizioni. Finale con scivolata alla Dunlop invece per Celestino Vietti, che subisce un sorpasso dal pilota lombardo (in foto il momento) ma proprio per questo è fuori linea, quindi in un punto più umido.

Moto2 combinata

Foto: motogp.com