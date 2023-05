MotoGP, Bagnaia seccato con Marquez: “Non lo condivido”

Prima giornata positiva per Francesco Bagnaia a Le Mans. Il nono tempo non rispecchia le buone sensazioni del campione MotoGP, ma l’accesso diretto al Q2 gli consente di concentrarsi soprattutto sul setting della sua Ducati GP23. Il feeling sulla gomma morbida non era delle migliori, ma entro le qualifiche di oggi dovrebbe risolvere questo problema.

Francesco Bagnaia e il problema “soft”

Valentino Rossi ha detto a Jerez che il pilota piemontese fa gare migliori se non parte dalla pole position. “Ho provato a seguire la strategia di Valentino, anche se non era nei miei piani (ride). La situazione a Jerez era diversa, per me era difficile guidare lì. Invece qui sia al mattino che nell’ultimo stint del pomeriggio il feeling era ottimo, riuscivo a spingere, mi mancava solo un po’ di grip al posteriore perché la gomma (morbida) non funzionava bene“.

Sensazioni in crescendo al termine della FP2, da lì ripartirà nel corso dell’ultima sessione di prove. “L’unica volta che tutto ha funzionato è stato quando ho fatto il time attack, quando abbiamo montato una gomma nuova. Purtroppo avevo perso un po’ di fiducia e non potevo spingere come avrei voluto“.

Marc Marquez in scia

Al centro del debriefing c’è la solita strategia di Marc Marquez che si è incollato alla ruota di Francesco Bagnaia, ma il campione in carica della MotoGP ha tagliato il gas ed è rientrato ai box. “Ho rischiato di non entrare nella top 10 e ho deciso di non spingere con lui dietro, anche perché in quel momento era davanti a me in classifica. Marc segue da tempo questo tipo di strategia nelle prove libere”. È un po’ seccato di essere continuamente bersaglio del pilota Honda. “In Malesia mi ha fatto la stessa cosa l’anno scorso, poi sono caduto ed è finito in prima fila a guidare da solo. È Marc Marquez, lo sappiamo tutti quanto è veloce, non ha bisogno che nessuno lo tiri. È una strategia che non condivido“.

Foto: MotoGP.com