Moto3, l’altro incidente: Filip Salac dolorante, ma senza lesioni

Filip Salac è stato il protagonista del primo brutto incidente Moto3 ad Austin. Il pilota PrüstelGP è acciaccato, ma i controlli hanno escluso infortuni.

Si è parlato tanto del secondo incidente Moto3, quello che ha chiuso definitivamente la corsa ad Austin. Il secondo appunto, perché prima ce n’era stato un altro con una prima bandiera rossa. Protagonista Filip Salac, finito pesantemente a terra dopo un violento highside alla curva 11. La bella notizia data subito è che il pilota ceco di PrüstelGP è sempre rimasto cosciente ed in seguito tutti gli esami del caso hanno escluso qualsiasi tipo di lesione. Sono dolori sparsi ed un bello spavento quindi per il #12, anche in questo caso è andata bene.