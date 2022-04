L’ultima volta era capitato nel primo round della stagione 2021 in Qatar. Davanti a quel Pedro Acosta che in seguito ha letteralmente strapazzato la concorrenza, coronandosi campione Moto3 al debutto. Ma il nuovo “sceriffo” del Gran Premio delle Americhe è stato Jaume Masiá, che è riuscito ad imporsi di forza ed a tornare alla vittoria, interrompendo così il suo digiuno di oltre un anno. Un trionfo che serviva davvero soprattutto per il morale, per ribadire di poter essere uno dei protagonisti della categoria.

Ripartire dopo il 2021

Lo scorso campionato, chiuso da 4° iridato, è stato il suo migliore da quando è approdato a tempo pieno nel Mondiale Moto3 nel 2018. Probabilmente però è stato anche uno dei più duri dal punto di vista mentale. Non è semplice essere il compagno di squadra di un rookie capace di vincere da subito… Ma Aki Ajo ed il suo team hanno rinnovato la fiducia nel giovane spagnolo, considerato anni fa una delle promesse più interessanti della ‘cantera’ iberica. Il salto mondiale non è stato semplice, ma passo dopo passo sta arrivando.

Sospiro di sollievo

Jaume Masiá ha le capacità per vincere e l’ha dimostrato anche domenica, ora bisogna lavorare sulla costanza. Ricordando però la natura dei suoi due zeri nei primi 4 GP: contatto con un garibaldino Toba in Qatar, errore di Migno in Argentina (seguito da un gesto di rabbia dello spagnolo). Ma coi 25 punti al COTA è risalito in 6^ piazza iridata, a 3 lunghezze dal collega Tech3 Öncü, attualmente il migliore dei ragazzi KTM. Un mattoncino importante in una stagione molto lunga.

Foto: KTM Ajo