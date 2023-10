Moto3 Indonesia: Moreira regola Masia, ritorno in pole position

Bastano 40 millesimi al nuovo leader Moto3 per mancare la prima casella in griglia. Ci pensa un redivivo Diogo Moreira, molto più in difficoltà del previsto in questa stagione 2023, ma che almeno sul finale sta ricominciando a far vedere segnali interessanti. Ecco in Indonesia la prima pole position dell’anno, davanti appunto a Jaume Masia e con David Alonso per la prima volta in prima fila. Due soli italiani subito al secondo turno di qualifiche, domani scatteranno dalla terza fila. Niente male invece il giovane indonesiano Fadillah Arbi Aditama, al debutto da wild card e subito qualificato in Q2! La cronaca delle qualifiche a Mandalika.

Moto3 Prove 3/combinata

Q1: nessun italiano in top 4

In questa sessione ci sono anche Riccardo Rossi, Nicola Carraro e Filippo Farioli, che nonostante gli sforzi non riusciranno ad avvicinare le quattro posizioni utili per passare al turno successivo. Anzi Carraro incappa in una scivolata, senza conseguenze ma che non gli permette di migliorare sul finale. Svetta invece Taiyo Furusato, fuori dalla Q2 nelle Prove 3 per incidente, passano avanti anche Collin Veijer ed Adrian Fernandez, per la prima volta ce la fa anche Joshua Whatley.

Q2: questione di 40 millesimi

Con gli ultimi quattro nomi abbiamo i 18 piloti chiamati a contendersi la pole position. Tra loro ci sono Stefano Nepa (che dovrà scontare un Long Lap per caduta con bandiere gialle) e Matteo Bertelle, che entra in azione solamente nei minuti finali del turno. In vetta però spiccano due nomi in particolare, quello del leader Moto3 Jaume Masia e quello di Diogo Moreira, che fino all’ultimo appaiono i grandi candidati per la prima casella in griglia. A referto sul finale un violento highside per Ogden alla curva 4, mentre in alto è la volta di Moreira, che riesce a piazzare la prima zampata stagionale in qualifica in un 2023 più complesso delle aspettative. Bertelle e Nepa chiudono rispettivamente in 8^ e 9^ posizione.

Foto: MT Helmets-MSi