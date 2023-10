MotoGP Indonesia: Marini prima pole, Bagnaia che disastro

Sentimenti contrastanti per lo stesso costruttore dominante in MotoGP. Si gioisce con Luca Marini, appena tornato dall’infortunio ad una clavicola, che arriva dalla Q1 per piazzare una prima pole da record in Indonesia. Francesco Bagnaia invece non brilla e partirà molto indietro… Jorge Martin però, che ha una grossa occasione tra le mani, non sfrutta appieno la situazione, anzi incappa in una scivolata e non riesce poi a risalire, ritrovandosi così in seconda fila. Doppia gioia invece per in casa Aprilia, che piazza entrambi i suoi piloti in prima fila. Non male Fabio Quartararo 4°, Brad Binder top KTM con un casco celebrativo per gli Springboks, la nota nazionale sudafricana di rugby: un messaggio di supporto per una partita odierna importante in World Cup. Tornando al Motomondiale, tempi e cronaca delle qualifiche a Mandalika.

MotoGP Prove 3/combinata

Q1: disastro per il campione MotoGP

Il pilota a sorpresa di questa sessione è chiaramente Bagnaia, rimasto fuori dalla top 10 nelle Prove del venerdì. È proprio lui il pilota al quale si aggancia Joan Mir, nella speranza di prendersi la Q2. Non sono gli unici due piloti a volerla: si fanno vedere anche Morbidelli, Bastianini, Zarco, Marini, ma le posizioni per il turno successivo sono solo due. Ed abbiamo un incredibile colpo di scena, visto che per la prima volta quest’anno Bagnaia non ci sarà: l’ultimo tentativo non è sufficiente, davanti a lui ci sono i convalescenti Luca Marini ed Enea Bastianini! Johann Zarco invece conclude questa sessione con una caduta alla curva 11.

Q2: la prima pole position

Inizia il turno determinante ed abbiamo subito due cadute inaspettate, entrambe alla curva 16: prima Marco Bezzecchi, poco dopo scivola Jorge Martin! Il pilota Pramac deve correre al box per recuperare la seconda moto, riuscendo a ripartire quando manca ancora parecchio alla bandiera a scacchi. In quella stessa curva scivolerà anche Marc Marquez, mentre le Aprilia iniziano a farsi vedere: prima Aleix Espargaro si prende la pole, poi è il turno di Maverick Vinales. Ma c’è anche Luca Marini, che arriva a tutto gas e vola davanti a tutti! Nessuno riuscirà più a scalzarlo, arriva la prima pole MotoGP per il pilota VR46, Non male Fabio Quartararo 4°.

Foto: Mooney VR46 Racing Team