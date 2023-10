MotoGP: Honda, Aprilia e l’ultima pazza storia di mercato

Honda è alla ricerca del post Marc Marquez in Aprilia? Stando alle voci degli ultimi giorni sembra che qualcosa si stia muovendo in questa direzione. Si parla in particolare di Maverick Vinales e di Miguel Oliveira, ma anche Aleix Espargaro, oggi da record con Aprilia a Mandalika, s’è lasciato andare a qualche battuta sull’argomento. Siamo verso il finale di stagione, ma nonostante i contratti ancora si parla di possibili passaggi clamorosi. Eventualità che non tutti i diretti interessati hanno smentito…

Oliveira tra Honda e Aprilia?

Il pilota portoghese in particolare è il maggior candidato agli occhi del costruttore giapponese per rilevare il posto che Marc Marquez lascerà libero. Razlan Razali ha smentito categoricamente, parlando di un contratto solido per Oliveira con Aprilia, ma tanti precedenti ci dicono che nessun contratto è a prova di bomba. “È con noi nel 2024, non c’è nessuna clausola che dice che, se ha un’offerta da un team factory, può lasciare Aprilia o RNF.” La questione della clausola però è stata smentita da Oliveira durante l’incontro coi giornalisti a fine giornata. “Honda è un grande costruttore, ha il diritto di contattare chi vuole. Si devono rialzare da questa situazione, non si può biasimarli” ha poi aggiunto Razali. Non è chiaro però se il contatto è arrivato da Oliveira o da Honda, date le due diverse versioni date dalle parti coinvolte. “Una storia pazza, come sempre” ha concluso il boss RNF Aprilia.

Mossa pazza… Od occasione?

La casa di Noale ci ha messo parecchio per iniziare a dire la sua in MotoGP. Quest’anno non dobbiamo dimenticarci che Aprilia sta vivendo l’anno di ‘transizione’ dopo aver perso le concessioni, eppure si sta facendo vedere con tutti i suoi piloti. Anche Raul Fernandez, che sta mostrando interessanti segnali di crescita. La RS-GP è ora una moto molto competitiva, sulla RC213V invece bisogna faticare e non poco per raggiungere piazzamenti spesso e volentieri lontani dalla zona podio. Un passaggio del genere sarebbe davvero una buona mossa? C’è da considerare anche un altro aspetto: la voglia di sfidarsi su una moto attualmente “impossibile” per riportarla in alto. Pazzia od opportunità?

Foto: Social-Miguel Oliveira