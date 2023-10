Moto2 Indonesia: Aron Canet guizzo in pole, cade Arbolino

Ha mandato qualche segnale nel corso delle ultime prove libere, per poi confermarsi in qualifica. Aron Canet si prende la pole position in Indonesia, la seconda affermazione di questo 2023, una sorpresa però è non trovare il leader Moto2 in prima fila. Pedro Acosta infatti si assicura la quarta casella in griglia, a conti fatti però non un particolare problema per la sua cavalcata trionfale verso il titolo di categoria. Tony Arbolino invece di nuovo non brilla, anzi si complica la vita con un incidente a metà Q2 che pone fine alle sue qualifiche. Una classifica davvero impressionante, top 18 in meno di un secondo! La cronaca dei turni sulla pista indonesiana.

Moto2 Prove 3/combinata

Q1: sorprese fino all’ultimo

Ci sono vari nomi inattesi in questa prima sessione. Un esempio è il vice-campione Moto2 in carica Ai Ogura (scivolato nelle Prove 3 e quindi impossibilitato a migliorarsi), oppure Jake Dixon ed Alonso Lopez, ultimamente più in difficoltà del previsto. Proprio loro sono da subito tre dei quattro protagonisti a caccia dei quattro posti per accedere alla Q2. Degli italiani in azione, ricordiamo subentrati in corsa quindi con un compito non semplice, solo Surra riesce ad avvicinarsi un po’ di più alla top 4, in una classifica Moto2 cortissima in cui basta davvero poco per non farcela. Alla bandiera a scacchi infatti ecco un colpo di scena: Bendsneyder si migliora e si prende la Q2, ne fa le spese Ogura che rimane fuori per 47 millesimi!

Q2: ahi ahi Arbolino

Arbolino e Foggia, quest’ultimo di nuovo in azione dopo la gastroenterite che l’ha bloccato ieri, sono gli unici italiani in azione in questa sessione determinante per decretare la pole position Moto2. Il grosso problema però è che il pilota lombardo di Marc VDS, provvisoriamente 8°, è protagonista di una caduta ad alta velocità alla curva 6 quando mancano 6 minuti alla fine… La lotta per la pole quindi, di nuovo, non riguarda gli italiani, ma non appare scontato che finisca nelle mani di Acosta. Canet s’è fatto notare nelle Prove 3, Gonzalez sta mandando segnali interessanti da svariati GP, anche Salac si sta ben comportando, sul finale sembra arrivare pure Aldeguer. Alla fine però, a sorpresa, Pedro Acosta non è neanche in prima fila, mentre Aron Canet festeggia la pole position a Mandalika.

Foto: Social-Aron Canet