Mancano ormai appena due giorni ai primi test ufficiali Moto2 e Moto3, ma il Max Racing Team è già a Jerez per uno ‘shakedown’. Ecco una prima immagine dal tracciato andaluso della Husqvarna FR 250 GP che quest’anno la squadra di Max Biaggi, alla seconda annata mondiale, affiderà a due piloti, Romano Fenati ed Alonso López.

Una bella sfida per entrambi, determinati ad essere costantemente tra i protagonisti. Una stagione importante poi per il marchio di motociclette, che torna quest’anno a competere a livello mondiale, ma lo è anche per il Max Racing Team, per la prima volta al via con due piloti, rispetto all’unico schierato nell’annata d’esordio.

A breve l’esordio in pista in questo 2020 con due giorni di test privati, per poi fare sul serio. I test ufficiali scatteranno a Jerez de la Frontera il 19 febbraio, per concludersi il 21. In pista sia i piloti Moto2 e Moto3 dalle 10:00 alle 18:00 per tutti e tre i giorni. Un primo assaggio per valutare i valori in pista per la nuova stagione.