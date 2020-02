Rich Energy dalla F1 al BSB con OMG Racing

Sponsor (discusso) Haas F1, Rich Energy si sposa al team OMG Racing per il British Superbike e le corse su strada con un contratto pluriennale.

Dalla Formula 1 al British Superbike. Rich Energy, brand di energy drink d’oltremanica, sarà il nuovo title sponsor di OMG Racing per le prossime stagioni. Partner per metà 2019 della Haas Formula 1 prima di numerose problematiche contrattuali, l’azienda ha deciso di investire sul motociclismo, legando il proprio nome ad una delle squadre private più ambiziose del BSB.

OMG Racing

Sotto le insegne Rich Energy OMG Racing, la squadra sarà presente nel British Superbike e Road Races. Nel BSB con due BMW S1000RR affidate a Luke Mossey ed Hector Barbera, proseguendo contestualmente l’impegno nella Superstock 1000 con il riconfermato Billy McConnell. In questa stagione inoltre è previsto l’esordio nelle corse su strada con James Hillier e David Johnson, quest’ultimo già sponsorizzato da Rich Energy nel 2019.

ACCORDO PLURIENNALE

Sebbene non sia stata ufficializzata la durata dell’accordo, si parla di un contratto di validità pluriennale. La BMW S1000RR con la nuova livrea è stata svelata in occasione del Motorcycle Live Show di Londra, con la squadra del BSB che scenderà in pista tra pochi giorni a Monteblanco per i primi test ufficiali 2020.