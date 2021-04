Moto3 GP Jerez, Prove 2: Gabriel Rodrigo davanti agli italiani

Gabriel Rodrigo è il migliore del venerdì Moto3 a Jerez. Il pilota Gresini Racing precede Niccolò Antonelli (con caduta) e Romano Fenati.

Prove libere 2

A referto dopo pochi minuti il primo incidente Moto3 a Jerez: Darryn Binder scivola alla curva 2, fortunatamente senza conseguenze. Si riparte dal crono di riferimento delle FP1, un 1:46.319 stampato da Niccolò Antonelli. Il pilota Esponsorama però è protagonista di una caduta in questa seconda sessione di libere, mentre l’ex compagno di box Suzuki prende presto il comando della classifica provvisoria. Tempi che solo per alcuni sono migliori rispetto a quanto fatto al mattino, come ad esempio per Rodrigo, che nella seconda parte del turno si porta davanti a tutti. Ma negli ultimi minuti, come sempre, abbiamo l’assalto finale che comporta svariati stravolgimenti in classifica, mentre scivolano Suzuki e Toba. Nessuno però scalza Gabriel Rodrigo, è lui il migliore della sessione e del venerdì, a precedere Niccolò Antonelli e Romano Fenati.

La classifica FP2

La classifica combinata

