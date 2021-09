Non si cambia il GasGas Aspar Team per il prossimo Mondiale Moto3. Ufficializzato il rinnovo di Sergio García e di Izan Guevara per il 2022.

La conferma ufficiosa era già arrivata durante il weekend di Aragón, ora c’è l’annuncio vero e proprio. Sergio García e Izan Guevara saranno i portacolori GasGas Aspar Team anche nel prossimo campionato del mondo Moto3 2022. Non una particolare sorpresa per il secondo, alla prima stagione mondiale completa dopo i titoli ETC e CEV Moto3 ottenuti negli ultimi due anni. Per il primo invece c’era stata anche qualche voce che lo voleva in Moto2 l’anno prossimo, ufficialmente smentita da questo annuncio.

L’obiettivo? Chiaramente uno solo, lottare con entrambi per il titolo in entry class. Qualcosa che García stava cercando di fare anche quest’anno con le sue tre vittorie per cinque podi in totale, ma alcune gare complicate l’hanno un po’ allontanato dal leader Moto3. Mancano ancora quattro round ed è a -42 ex aequo con Foggia. Per quanto riguarda Guevara, come detto è all’esordio assoluto nel Campionato del Mondo, ha ottenuto finora sei piazzamento in top ten. In più di un’occasione però ha sfiorato il podio, mancato per pochi millesimi.

