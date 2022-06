Moto3: Elia Bartolini “Bene al Mugello, ma io guardo avanti”

Elia Bartolini è sulla strada giusta. Il diciottenne romagnolo in questo momento è il giovane italiano più brillante della Moto3. Ufficialmente non viene considerato un rookie perché in passato ha partecipato a delle gare come wild card o come sostituto di piloti infortunati, tuttavia è alla sua prima stagione effettiva nel Motomondiale. Al Mugello ha conquistato un eccellente ottavo posto dopo una splendida rimonta. Ora è pronto per una nuova gara da protagonista.

“Sono veramente contento del Mugello” afferma Elia. WLa gara casa è andata molto bene anche considerando che ho avuto un problema ad una gomma in qualifica e quindi sono partito 24esimo. Ero sicuro di riuscire a fare una bella gara ma non mi aspettavo niente di particolare anche perché era la mia prima volta a Mugello da pilota del Motomondiale”.

Che emozioni hai provato?

“E’ stato molto bello vedere tutti fans veramente carichi anche se purtroppo, con la mancanza di Valentino, erano pochi. Sono felice del risultato e sicuro che avrò altre soddisfazioni”.

Qual è il tuo obbiettivo per il 2022?

“Vorrei salire almeno una volta sul podio podio: sarebbe molto bello sia per me che per la squadra. Non dimentichiamo, comunque, che un anno di apprendistato, la mia prima stagione effettiva nel Motomondiale ed è tutto nuovo. L’importante per me è conoscere le piste, la moto, l’ambiente per riuscire ad esprimermi al cento per cento l’anno prossimo”.

Pronto per il Gran Premio di Catalunya?

“Si, adesso siamo a Barcellona, la pista è molto bella. L’anno scorso avevo fatto una wild card ed ero andato a punti sempre con Avintia. Quest’anno però livello ancora più alto. Il mio obbiettivo è stare sempre tra i primi quindici, vediamo di riuscirci e se possibile fare ancora meglio”.