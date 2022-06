Moto3: Dennis Foggia, caccia al colpaccio a casa del leader

Quinto anno Moto3 per Dennis Foggia, ma quella in Catalunya è appena la sua seconda pole position nel Mondiale. Non è affatto semplice emergere in qualifica nell’attuale classe minore, soprattutto considerando gli aiuti coi giochi di scia. Ma la pole dell’alfiere Leopard è arrivata senza seguire nessuno, certo un ottimo punto di partenza per domenica. Da quattro gare non vede il podio, anzi sono arrivati ben due zeri (al Mugello per aver preso una visiera a strappo), e Sergio García è scappato a +42. Serve un risultato di peso per rilanciarsi in ottica campionato, riducendo un distacco già importante.

La mossa giusta

Il primo segnale del GP è arrivato questa mattina, quando ha stampato il tempo di riferimento nell’ultima sessione di prove libere. Ma il piazzamento importante di questo sabato in Catalunya è arrivato grazie anche ad una “mossa” compiuta prima di spedire il pilota in pista per l’assalto finale alla pole. Come raccontato da Christian Lundberg a Sky Sport, è stata ridotta la corona di mezzo dente, cambiando il rapporto della Honda. Una modifica in corsa, visto il pochissimo tempo a disposizione, per poi assistere con trepidazione agli ultimi minuti di Foggia lanciato a tutto gas in pista. Missione compiuta in questa caldissima giornata di qualifiche.

“Siamo pronti per la battaglia”

Dopo la prima volta di Le Mans, appena due GP fa, il pilota romano di casa Leopard si ripete. “Abbiamo svolto davvero un bel lavoro anche nelle FP3. Poi abbiamo trovato qualcosa sulla moto” ha dichiarato Dennis Foggia in conferenza stampa. “È la seconda pole e sono molto contento, ho fatto il tempo da solo e non è semplice gestire le gomme con questo caldo.” Lo aspetta una corsa combattuta, come sempre in Moto3. “Sarà certo una gara di gruppo, ma siamo pronti per la battaglia e per recuperare punti per il campionato.” Dopo la delusione soprattutto al Mugello, con vittoria di García, ‘The Rocket’ tenterà lo scherzetto proprio a casa del leader.

Foto: Valter Magatti