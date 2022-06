Moto3 Catalunya: La zampata di Dennis Foggia, è la 2^ pole position

Qualifiche Moto3 in Catalunya nel segno di Dennis Foggia. L’italiano di Leopard cerca il riscatto dopo lo zero in casa, a cominciare dalla pole position. Detto, fatto: “The Rocket” si prende la prima casella in griglia per la seconda volta nella sua carriera in classe minore, con un omonimo a ruota. La seconda piazza è infatti di Deniz Öncü, terza posizione finale per Izan Guevara. Sarà una gara incandescente, e non solo per le temperature… Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Q1: Rossi avanti

Scatta la prima sessione di qualifiche, in azione anche gli italiani Rossi, Nepa e Bartolini. Caccia ai quattro posti disponibili per accedere alla Q2, si comincia con il duo Honda Team Asia, il sostituto Azman e Bartolini in bella evidenza. Ma è l’inizio di un turno combattuto e con svariati stravolgimenti in classifica fino alla bandiera a scacchi. Non manca un lungo di Whatley alla curva 5, finito con una caduta nella ghiaia. Non va meglio al compagno di box: Scott Ogden è largo alla curva 3, per poi finire a terra con un piccolo highside. Nonostante tutto è lui il migliore di questo turno, pur con le complicazioni della caduta… Vanno avanti anche Kaito Toba, Riccardo Rossi e Ryusei Yamanaka.

Q2: Foggia c’è!

Corsa contro il tempo in VisionTrack Racing Team per permettere ad Ogden di disputare il turno. Missione compiuta, pochi minuti dalla bandiera verde ed il rookie britannico raggiunge tutti gli altri. Inizia quindi la lotta per la pole position in Catalunya, un altro turno caldissimo per i ragazzi della Moto3 in azione. Ma emerge l’italiano più determinato a riscattarsi dopo il GP al Mugello: Dennis Foggia non si batte, ecco una serie di giri veloci che valgono la pole position! Deniz Öncü chiude 2° in griglia, terza piazza per Izan Guevara, a referto le cadute di Tatay e Masiá alla bandiera a scacchi.

Foto: Valter Magatti