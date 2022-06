Marc Marquez, il rimpianto di Pol Espargarò: “Ci lascia zoppi”

L’operazione di Marc Marquez ha spiazzato il lavoro nel box Honda, anche in questa stagione MotoGP. La quarta operazione al braccio destro si è conclusa con successo, ma sarà impossibile rivedere il campione sulla RC213V prima di settembre-ottobre. L’omero è un osso davvero complicato da trattare: è circondato da nervi e arterie e ha una responsabilità molto importante nella mobilità della spalla e dell’avambraccio. Se l’omero ha un pessimo grado di rotazione, ciò influenzerà i movimenti e la funzionalità di quel braccio.

L’evoluzione del prototipo MotoGP

I primi tre interventi chirurgici hanno permesso al campione MotoGP di consolidare l’osso, ma è rimasta un’errata rotazione dell’omero. Da qui l’intervento di Joaquin Sanchez Sotelo presso la Clinica Mayo. Serviranno almeno tre mesi di stop, riabilitazione e un lungo percorso di fisioterapia che non ha mai interrotto sin dal primo intervento nel luglio 2020. Intanto nel box Honda si continua a lavorare sullo sviluppo della moto, gli ultimi aggiornamenti sono nelle mani di Nakagami. Pol Espargarò forse li riceverà solo nel test di lunedì. Di certo la situazione di Marc Marquez complica anche la sua: “È una situazione complessa per la squadra e per me perché ci lascia zoppi – dice ad Abc.es -. Senza Marc nel team, l’evoluzione è più lenta, hai meno informazioni su un pilota veloce e di testa come Marc, con l’esperienza che ha. Quindi perdiamo tutti“.

L’assenza di Marc Marquez

D’altronde Pol Espargarò deve fare i conti anche con le vicende di mercato. Sembra vicino a KTM, ma questa stagione MotoGP è ancora lunga e l’attenzione deve essere rivolta ancora sulla Honda RC213V. “È chiaro che senza Marc ricade un po’ di più su di me, ma anche così affronterò il week-end come se fosse tutto normale“. Le nuove componenti nel suo angolo di box sono attese per lunedì, quando ci sarà una giornata di test Irta. “Per cambiare le dinamiche della squadra servono gli strumenti che penso non abbiamo ancora. Forse arriveranno lunedì e da lì in poi inizieremo a ribaltare le cose, ma finora sembra difficile… Soffriremo durante il fine settimana, ma a partire da lunedì lotteremo per ribaltare la situazione“.

Il test Irta di lunedì

La stagione MotoGP sembrava iniziata sotto una buona stella per Pol, con un podio a Losail che lasciava presagire risultati migliori. Da allora, invece, ha raccolto una sola top-10 e un totale di 40 punti. “Non è facile quando si inizia con questi problemi, perché le Case che stanno bene non solo vanno bene ma migliorano e provano cose che questo lunedì le renderanno più veloci. Dobbiamo recuperare la distanza che ci separa e per di più accorciare quel miglioramento che stanno per fare. Non è per niente facile, ma siamo convinti che con il lavoro e il sacrificio ce la faremo“. L’assenza di Marc Marquez però complica ulteriormente il lavoro di tutti gli uomini impegnati nel box Honda, Pol Espargarò compreso.