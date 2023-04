Moto3: Romano Fenati, primi punti Mondiali sulla strada della ricostruzione

Tanti mesi (ben nove!) senza correre ed un feeling non ancora perfetto con la sua Honda. Queste le difficoltà che stanno condizionando Romano Fenati in questo inizio di stagione Moto3 2023. Due aspetti rimarcati in particolare dal team manager Snipers durante il fine settimana in Argentina. Una pista che evoca bei ricordi: proprio Fenati infatti ha vinto la prima edizione del GP a Termas de Rio Hondo nel 2014. Il pilota #55, nonostante un weekend difficile, porta a casa i primi punti dell’anno col 13° posto in gara. Una piccola iniezione di fiducia, nonché un punto di partenza in un campionato lunghissimo.

Ricostruzione

“Sapevamo che il passaggio dalla Moto2 alla Moto3 non sarebbe stato facile, soprattutto dopo tanto tempo senza correre” ha aveva infatti dichiarato Mirko Cecchini a motogp.com nel corso del primo turno di qualifiche. “Lo stile di gara poi è cambiato, più di gruppo.” Il boss Snipers ha ricordato anche le problematiche del primo GP dell’anno. “Quello a Portimao è stato un weekend strano: nei test eravamo stati veloci, poi abbiamo perso tutta la confidenza con la moto.” Fenati quindi è impegnato in una sorta di ‘processo di ricostruzione’, passo dopo passo. Un guizzo in Argentina c’è stato, il miglior tempo delle Prove 3, ma su pista bagnata e quindi con un crono lontano dai tempi del venerdì, rimasti validi per la Q2. In Q1 infine chiude 10°, quindi 23° in griglia di partenza.

Fenati a testa bassa

Il meteo però è instabile, domenica ecco il ritorno della pioggia, ma questo gli dà un piccolo aiuto in gara. Manca il grip ottimale, ma il pilota ascolano riesce a risalire ed a prendersi i primi punti dell’anno col 13° posto al traguardo. “Stiamo cercando la base giusta su cui lavorare, ma non siamo lontani” ha sottolineato Cecchini a gara conclusa. “Oggi ha perso molto nei giri iniziali, poi è migliorato nella seconda parte di gara.” Un pizzico di rammarico per lo stesso Fenati per essere partito così indietro. “Un po’ come è successo in Portogallo, non sono riuscito a risalire bene fra le prime posizioni” ha ammesso il #55. “Un peccato, ma con tutto il team continueremo a lavorare sodo per trovare la quadra.”

Foto: Snipers Team