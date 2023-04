Mondiale Supersport in salita per il Team Barni Racing. Quest’anno le Ducati sono considerate da tutti le moto da battere. Non a caso Nicolò Bulega è in testa alla classifica generale ed è visto come il super favorito per il titolo iridato. Il Team Barni quest’anno ha deciso di puntare tutto su Yari Montella, un pilota giovane ma molto forte e già con un passato importante a livello internazionale. Ha gareggiato per diverse stagioni nel CEV, è stato Campione Europeo Moto2, ha corso nel Motomondiale ma soprattutto è stato tra i protagonisti del Mondiale Supersport 2022.

Con la Ducati del team Barni si era subito trovato a suo agio. Nella prima gara, in Australia, aveva già centrato la prima fila ma pista bagnata, incidente, e il conseguente infortunio gli hanno fatto saltare anche il successivo round di Mandalika. Al momento ha quattro zeri in classifica, ma il campionato è appena cominciato. Nei test della settimana scorsa è andato bene e questo fa ben sperare per una veloce risalita verso il vertice.

“In Supersport sarebbe bello un derby Ducati tra Nicolò Bulega e Yari Montella – afferma Marco Barnabò, team Principal Barni Racing a Corsedimoto – Ci spero e sono sicuro che lo avremmo potuto vedere già nelle prime due tappe. Purtroppo non le abbiamo potute fare per colpa dell’incidente. Sono sicuro però che Yari possa lottare per il podio in tutte le gare”.

Yari è ancora a quota zero. Vi siete già giocati il titolo o potrebbe rimontare ed inserirsi nella lotta per la vittoria finale?

“Purtroppo abbiamo perso quattro gare quindi è molto dura lottare per il titolo mondiale. Non dico tanto ma in due round minimo cinquanta o sessanta punti li potevamo conquistare. Adesso partire da zero è molto difficile. Però vediamo di far bene in tutte le gare poi alla fine dell’anno faremo i conti e vediamo dove siamo”.

Foto Instagram

