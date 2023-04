Moto3 Argentina: Ayumu Sasaki pole bis dopo Portimao

Aveva già brillato in qualifica a Portimao, Ayumu Sasaki si ripete anche a Termas de Rio Hondo. Sulla scia di quanto fatto vedere nelle libere del venerdì e nuovamente lanciato verso il massimo risultato in Moto3, arriverà? Accanto a lui scatta Deniz Oncu, arrivato dalla Q1 e con qualche problema di stabilità alla sua KTM, ma capace di prendersi la seconda casella, terzo infine è il “brasiliano volante” Diogo Moreira, a caccia di un altro super risultato. Italiani invece un po’ in ombra, con Andrea Migno 9° e migliore dei nostri, ma la gara è domani… Tempi e cronaca delle qualifiche Moto3 in Argentina.

Q1: italiani fuori dalla top 4

Cielo nuvoloso, ma non piove per questa prima sessione di qualifiche Moto3. In pista anche i nostri Rossi, Fenati e Farioli alla ricerca dei primi quatto posti utili per passare al turno successivo. Ma nessuno dei tre riesce a farcela… “Sapevamo che il ritorno in Moto3 sarebbe stato difficile, soprattutto dopo mesi senza correre” ha ammesso Mirko Cecchini ai microfoni di motogp.com, parlando di Romano Fenati. Rinnova la massima fiducia nel suo pilota, si lavora instancabilmente per aiutarlo a tornare ai suoi livelli. In questo turno però svetta Ivan Ortola, che completa il binomio MTA in Q2, seguono Deniz Oncu e José Antonio Rueda, per la gioia di Aki Ajo. Completa il quartetto Ryusei Yamanaka, che raggiunge Alonso e fa il paio per Aspar Team.

Q2: Sasaki re in Moto3

Tutto pronto per i 18 piloti in lista, scatta la battaglia per la pole position in Argentina. Oncu, Moreira e Ortola occupano provvisoriamente la prima fila, con Migno 4° e miglior italiano. A sei minuti dalla fine invece si complica la situazione per Rueda, in difficoltà per un problema tecnico. Riesce a ripartire appena in tempo per l’assalto finale, ultimi minuti di fuoco per decidere chi è il poleman di questo secondo round Moto3 2023. Ed ecco che arriva Ayumu Sasaki, già poleman sette giorni fa e capace di replicare il risultato anche in Argentina. Migno 9°, Bertelle 12° e Nepa 14°, un po’ più indietro delle aspettative ma carichi per la gara di domani.

