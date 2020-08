Alonso López si lascia alle spalle l'assenza nel GP d'Andalucía per malesseri fisici. A Brno il Max Racing Team ritrova anche il pilota spagnolo.

Il Max Racing Team si presenta a Brno con la formazione nuovamente al completo. Alonso López tornerà ad affiancare Romano Fenati in occasione della tappa in Repubblica Ceca, quarto round della stagione Moto3 2020. Il malore che l’ha tenuto fermo nel GP d’Andalucía è alle spalle, lo spagnolo ha avuto una settimana di riposo in più ed ora è carico per tornare in azione, con l’obiettivo di riuscire ad avvicinarsi sempre di più ai migliori.

Ripercorriamo quanto accaduto meno di due settimane fa. Dopo la prima sessione di prove libere, chiusa col 25° tempo, López aveva cominciato ad accusare malesseri. Da quel momento non l’abbiamo più visto in azione, anzi il personale medico ha optato subito per il trasferimento in ospedale per svolgere qualche analisi. Sono stati riscontrati valori ematici anormali ed il pilota è stato trattenuto in osservazione per una notte.

“Dopo tutti gli esami svolti gli hanno consigliato riposo” aveva dichiarato il boss del team, Max Biaggi. Aggiungendo come non fosse la prima volta per il giovane di Los Molinos. “Ci ha raccontato che gli è già capitato una volta in passato. Non pensava potesse succedergli di nuovo.” Già la domenica di gare per Alonso López la situazione stava nettamente migliorando. La settimana di pausa sicuramente gli è tornata utile in questa circostanza.