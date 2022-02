Yamaha VR46 Master Camp presenta ufficialmente il suo progetto mondiale. Ecco Manuel González, Keminth Kubo ed i colori delle loro moto.

Una nuova struttura entrerà a far parte del Mondiale Moto2, e con una coppia di esordienti. Il progetto Yamaha VR46 Master Camp, impegnato nella crescita di giovani talenti di varie nazionalità, ora si presenta ufficialmente come squadra. con Gelete Nieto alla guida. Portando al debutto la giovane stella spagnola Manuel González, in arrivo dal WorldSSP, affiancato dal thailandese Keminth Kubo, già nell’Europeo Moto2 con questa struttura che ora lo porta nel Mondiale.

Nessun obiettivo in particolare per Manuel González, che deve passare dalle derivate di serie al Motomondiale. Il talento spagnolo ha davanti a sé una bella sfida, ma punta solo ad imparare il più possibile, cercando sempre il massimo in pista. Aggiungendo che “Ci sono tanti italiani e spagnoli, comunicare sarà facile”. Oltre a sottolineare che “Non lo facciamo perché è il nostro lavoro, ma perché ci piace!” Accanto a lui Keminth Kubo, con il quale c’è già un ottimo rapporto, come rimarca lui stesso.

Giovane thailandese che “Ho avuto l’occasione di partecipare alla 5^ edizione di questo progetto nel 2018”. È stata la sua grande opportunità: scopre così le competizioni europee, crescendo passo dopo passo. Lo troviamo nel CEV proprio con questo progetto, ora ecco il salto mondiale. Sul compagno di box, “Conosco già Manuel ed è veloce, questo mi motiva ancora di più!” Un assaggio mondiale c’è stato con la prima wild card in Catalunya nel 2021. Una bella sfida per squadra e piloti in questo 2022.

Foto: Yamaha VR46 Master Camp